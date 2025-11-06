Imenik tvrtki
Mozilla Softverski Inženjer Plaće u Greater Toronto Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Toronto Area u Mozilla kreće se od CA$152K year za P2 do CA$316K year za P5. Medijan year paketa naknade in Greater Toronto Area ukupno iznosi CA$169K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mozilla. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
Software Engineer 1(Početni nivo)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
Senior Software Engineer
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
Staff Software Engineer
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u Mozilla?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Mozilla in Greater Toronto Area ima godišnju ukupnu naknadu od CA$315,634. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mozilla za ulogu Softverski Inženjer in Greater Toronto Area je CA$188,190.

Ostali resursi