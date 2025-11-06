Softverski Inženjer naknada in Germany u Mozilla kreće se od €120K year za P3 do €134K year za P4. Medijan year paketa naknade in Germany ukupno iznosi €128K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mozilla. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
Nema pronađenih plaća
