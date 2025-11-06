Imenik tvrtki
Mozilla
Mozilla Softverski Inženjer Plaće u Berlin Metropolitan Region

Softverski Inženjer naknada in Berlin Metropolitan Region u Mozilla kreće se od €120K year za P3 do €134K year za P4. Medijan year paketa naknade in Berlin Metropolitan Region ukupno iznosi €128K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mozilla. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
Software Engineer 1(Početni nivo)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
Prikaži 4 više nivoa
Najnoviji podnesci plata
Koji su karijerni nivoi u Mozilla?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Mozilla in Berlin Metropolitan Region ima godišnju ukupnu naknadu od €154,884. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mozilla za ulogu Softverski Inženjer in Berlin Metropolitan Region je €124,710.

Ostali resursi