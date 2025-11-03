Imenik tvrtki
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Taiwan u Moxa ukupno iznosi NT$1.29M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Moxa. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Medijan paketa
company icon
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Ukupno godišnje
NT$1.29M
Razina
hidden
Osnovna plaća
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
Bonus
NT$374K
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Mrežni inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Moxa in Taiwan ima godišnju ukupnu naknadu od NT$2,040,886. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Moxa za ulogu Softverski Inženjer in Taiwan je NT$1,159,915.

