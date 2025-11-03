Imenik tvrtki
Moveworks
Moveworks Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Prosječna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna naknada in United States u Moveworks kreće se od $519K do $711K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Moveworks. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$562K - $667K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$519K$562K$667K$711K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Moveworks, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Moveworks, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Moveworks in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $710,585. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Moveworks za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States je $519,036.

Ostali resursi