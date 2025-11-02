Imenik tvrtki
Motorway Dizajner Proizvoda Plaće

Medijan Dizajner Proizvoda paketa naknade in United Kingdom u Motorway ukupno iznosi £69.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Motorway. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Medijan paketa
company icon
Motorway
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£69.1K
Razina
Senior
Osnovna plaća
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Motorway in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £70,314. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Motorway za ulogu Dizajner Proizvoda in United Kingdom je £69,145.

