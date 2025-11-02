Softverski Inženjer naknada in United States u Motorola kreće se od $102K year za L7 do $145K year za L9. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $115K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Motorola. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
