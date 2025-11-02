Imenik tvrtki
Motorola
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Motorola Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United States u Motorola kreće se od $102K year za L7 do $145K year za L9. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $115K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Motorola. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L7
(Početni nivo)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u Motorola?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Motorola in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $166,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Motorola za ulogu Softverski Inženjer in United States je $108,000.

