Motivity Labs
Motivity Labs Plaće

Plaće u Motivity Labs kreću se od $15,698 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $146,328 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Motivity Labs. Zadnje ažuriranje: 11/23/2025

Analitičar Podataka
$15.7K
Softverski Inženjer
$146K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Motivity Labs je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $146,328. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Motivity Labs je $81,013.

