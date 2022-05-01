MOSTLY AI Plaće

Plaće u MOSTLY AI kreću se od $66,263 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $105,168 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika MOSTLY AI . Zadnje ažuriranje: 11/23/2025