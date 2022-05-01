Imenik tvrtki
MOSTLY AI
MOSTLY AI Plaće

Plaće u MOSTLY AI kreću se od $66,263 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $105,168 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika MOSTLY AI. Zadnje ažuriranje: 11/23/2025

Znanstvenik Podataka
$66.3K
Softverski Inženjer
$105K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u MOSTLY AI je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $105,168. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u MOSTLY AI je $85,716.

