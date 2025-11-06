Imenik tvrtki
Montefiore Health System
Montefiore Health System Znanstvenik Podataka Plaće u New York City Area

Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in New York City Area u Montefiore Health System ukupno iznosi $120K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Montefiore Health System. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Medijan paketa
Ukupno godišnje
$120K
Razina
-
Osnovna plaća
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Montefiore Health System?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Montefiore Health System in New York City Area ima godišnju ukupnu naknadu od $125,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Montefiore Health System za ulogu Znanstvenik Podataka in New York City Area je $115,000.

