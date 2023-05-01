Monarch Tractor Plaće

Plaće u Monarch Tractor kreću se od $125,625 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $260,295 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Monarch Tractor . Zadnje ažuriranje: 9/16/2025