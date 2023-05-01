Imenik tvrtki
Monarch Tractor
Monarch Tractor Plaće

Plaće u Monarch Tractor kreću se od $125,625 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $260,295 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Monarch Tractor. Zadnje ažuriranje: 9/16/2025

$160K

Menadžer Tehničkih Programa
Median $168K
Strojarki Inženjer
$143K
Menadžer Proizvoda
$144K

Softverski Inženjer
$126K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$260K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Monarch Tractor je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $260,295. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Monarch Tractor je $144,218.

