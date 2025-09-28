Imenik tvrtki
Momentive.ai
Momentive.ai Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in Canada u Momentive.ai kreće se od CA$302K year za P3 do CA$431K year za P5. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$301K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Momentive.ai. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$302K
CA$197K
CA$66K
CA$39.3K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Momentive.ai, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Momentive.ai in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$431,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Momentive.ai za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Canada je CA$220,000.

