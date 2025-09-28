Imenik tvrtki
Momentive.ai
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Momentive.ai Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United States u Momentive.ai kreće se od €63.3K year za P1 do €127K year za P5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi €125K.

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
Software Engineer I(Početni nivo)
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
Software Engineer II
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
Senior Software Engineer I
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
Senior Software Engineer II
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
€142K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Momentive.ai, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Momentive.ai in United States Softverski Inženjer最高薪酬方案，年度總薪酬為€291,823。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Momentive.ai Softverski Inženjer職位 in United States年度總薪酬中位數為€213,767。

