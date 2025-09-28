Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Menadžer Dizajna Proizvoda

  • Sve Menadžer Dizajna Proizvoda plaće

Momentive.ai Menadžer Dizajna Proizvoda Plaće

Prosječna Menadžer Dizajna Proizvoda ukupna naknada in United States u Momentive.ai kreće se od $243K do $345K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Momentive.ai. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$275K - $313K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$243K$275K$313K$345K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Raspored Stjecanja


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Momentive.ai, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

The highest paying salary package reported for a Menadžer Dizajna Proizvoda at Momentive.ai in United States sits at a yearly total compensation of $345,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the Menadžer Dizajna Proizvoda role in United States is $242,775.

