Prosječna Financijski Analitičar ukupna naknada in United States u Momentive.ai kreće se od $126K do $178K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Momentive.ai. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$143K - $169K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$126K$143K$169K$178K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

$160K

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Momentive.ai, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Financijski Analitičar by Momentive.ai in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $178,250. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Momentive.ai vir die Financijski Analitičar rol in United States is $125,550.

