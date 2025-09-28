Imenik tvrtki
Momentive.ai Računovođa Plaće

Prosječna Računovođa ukupna naknada in United States u Momentive.ai kreće se od $162K do $227K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Momentive.ai. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$176K - $204K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$162K$176K$204K$227K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Momentive.ai, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Računovođa u Momentive.ai in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $227,290. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Momentive.ai za ulogu Računovođa in United States je $162,350.

