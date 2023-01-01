Imenik tvrtki
Momenta
Momenta Plaće

Plaće u Momenta kreću se od $26,449 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $85,071 za Regrutač na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Momenta. Zadnje ažuriranje: 9/16/2025

$160K

Ljudski Resursi
$26.4K
Regrutač
$85.1K
Softverski Inženjer
$69.7K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Momenta je Regrutač at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $85,071. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Momenta je $69,701.

