Imenik tvrtki
Mollie
Mollie Plaće

Plaće u Mollie kreću se od $57,450 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $149,235 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Mollie. Zadnje ažuriranje: 9/15/2025

$160K

Softverski Inženjer
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $149K
Analitičar Podataka
$57.4K

Znanstvenik Podataka
$92.7K
Marketing
$81K
Menadžer Projekta
$101K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$110K
Menadžer Tehničkih Programa
$114K
ČPP

