Molex Plaće

Plaće u Molex kreću se od $28,290 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $179,100 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Molex. Zadnje ažuriranje: 9/15/2025

$160K

Strojarki Inženjer
Median $120K
Softverski Inženjer
Median $74.4K
Biomedicinski Inženjer
$106K

Poslovni Analitičar
$96.9K
Hardverski Inženjer
$63.5K
IT Tehnolog
$176K
Dizajner Proizvoda
$28.3K
Menadžer Proizvoda
$72.1K
Menadžer Projekta
$96.9K
Prodaja
$51.3K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$89.4K
Arhitekt Rješenja
$179K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Molex je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $179,100. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Molex je $93,138.

