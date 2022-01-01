Imenik tvrtki
Moderna
Moderna Plaće

Plaće u Moderna kreću se od $40,899 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $351,832 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Moderna. Zadnje ažuriranje: 10/19/2025

Softverski Inženjer
Median $180K

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $260K
Znanstvenik Podataka
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Biomedicinski Inženjer
Median $98K
Računovođa
$40.9K
Kemijski Inženjer
$140K
Analitičar Podataka
$72.6K
Menadžer Znanosti o Podacima
$256K
Ljudski Resursi
$241K
Menadžment Konzultant
$279K
Strojarki Inženjer
$166K
Dizajner Proizvoda
$336K
Menadžer Programa
$332K
Menadžer Projekta
$245K
Regulatorni Poslovi
$312K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$352K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Moderna, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Moderna je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $351,832. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Moderna je $243,210.

Ostali resursi