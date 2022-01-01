Imenik tvrtki
Model N
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Model N Plaće

Plaće u Model N kreću se od $72,611 ukupne godišnje naknade za Menadžer Programa na donjoj strani do $280,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Model N. Zadnje ažuriranje: 9/13/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Menadžer Proizvoda
Median $280K
Softverski Inženjer
Median $137K
Ljudski Resursi
$236K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pravni
$256K
Menadžment Konzultant
$80.4K
Menadžer Programa
$72.6K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$259K
Arhitekt Rješenja
$217K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Model N je Menadžer Proizvoda s godišnjom ukupnom naknadom od $280,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Model N je $226,502.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Model N

Povezane tvrtke

  • LinkedIn
  • Uber
  • PayPal
  • Microsoft
  • Square
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi