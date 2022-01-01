Model N Plaće

Plaće u Model N kreću se od $72,611 ukupne godišnje naknade za Menadžer Programa na donjoj strani do $280,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Model N . Zadnje ažuriranje: 9/13/2025