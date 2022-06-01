Imenik tvrtki
MOD Plaće

Plaće u MOD kreću se od $32,017 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $149,250 za Biomedicinski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika MOD. Zadnje ažuriranje: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Biomedicinski Inženjer
$149K
Hardverski Inženjer
$36.5K
Menadžer Projekta
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Softverski Inženjer
$32K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$96K
Arhitekt Rješenja
$85.2K
Menadžer Tehničkih Programa
$87.3K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u MOD je Biomedicinski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $149,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u MOD je $87,262.

