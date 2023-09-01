Imenik tvrtki
MKS
MKS Plaće

Plaće u MKS kreću se od $72,081 ukupne godišnje naknade za Hardverski Inženjer na donjoj strani do $241,080 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika MKS. Zadnje ažuriranje: 10/20/2025

Softverski Inženjer
Median $94.5K
Hardverski Inženjer
$72.1K
Marketing
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Strojarki Inženjer
$73.6K
Optički Inženjer
Median $110K
Menadžer Proizvoda
$241K
Menadžer Projekta
$174K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u MKS je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $241,080. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u MKS je $109,500.

