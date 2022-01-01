Imenik tvrtki
Mixpanel
Mixpanel Plaće

Plaće u Mixpanel kreću se od $41,790 ukupne godišnje naknade za Menadžment Konzultant na donjoj strani do $353,723 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Mixpanel. Zadnje ažuriranje: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $242K
Poslovne Operacije
$199K

Poslovni Razvoj
$269K
Korisnička Podrška
$101K
Znanstvenik Podataka
$221K
Ljudski Resursi
$340K
Menadžment Konzultant
$41.8K
Marketing Operacije
$208K
Dizajner Proizvoda
$354K
Regrutač
$180K
Prodaja
$179K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$254K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Mixpanel, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Mixpanel je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $353,723. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mixpanel je $229,193.

