Mirantis Plaće

Plaće u Mirantis kreću se od $72,360 ukupne godišnje naknade za Menadžer Tehničkih Programa na donjoj strani do $213,180 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Mirantis. Zadnje ažuriranje: 9/16/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $82.3K

Mrežni Inženjer

Ljudski Resursi
$149K
IT Tehnolog
$81.5K

Menadžer Proizvoda
$128K
Menadžer Programa
$129K
Prodaja
$174K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$129K
Arhitekt Rješenja
$213K
Menadžer Tehničkih Programa
$72.4K
Tehnički Pisac
$98.5K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Mirantis je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $213,180. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mirantis je $128,186.

