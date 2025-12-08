Imenik tvrtki
Mirafra Technologies
Mirafra Technologies Softverski Inženjer Plaće

Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in India u Mirafra Technologies kreće se od ₹1.14M do ₹1.62M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mirafra Technologies. Zadnje ažuriranje: 12/8/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$14.8K - $17.3K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$12.9K$14.8K$17.3K$18.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Mirafra Technologies?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Mirafra Technologies in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹1,621,177. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mirafra Technologies za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹1,136,209.

Ostali resursi

