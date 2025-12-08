Imenik tvrtki
Mirafra Technologies
Mirafra Technologies Prodaja Plaće

Prosječna Prodaja ukupna naknada in India u Mirafra Technologies kreće se od ₹1.46M do ₹2.03M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mirafra Technologies. Zadnje ažuriranje: 12/8/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$18K - $21.8K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$16.6K$18K$21.8K$23.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Mirafra Technologies?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u Mirafra Technologies in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,033,965. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mirafra Technologies za ulogu Prodaja in India je ₹1,455,337.

