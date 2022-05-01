Imenik tvrtki
Minted
Minted Plaće

Plaće u Minted kreću se od $138,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $171,855 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Minted. Zadnje ažuriranje: 9/16/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $138K
Menadžer Poslovnih Operacija
$154K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$172K

Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Minted je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $171,855. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Minted je $153,603.

