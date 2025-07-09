Ministry Of Defence Plaće

Plaće u Ministry Of Defence kreću se od $60,300 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $80,697 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Ministry Of Defence . Zadnje ažuriranje: 9/16/2025