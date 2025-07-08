Imenik tvrtki
Miniso Plaće

Plaće u Miniso kreću se od $6,733 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $167,969 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Miniso. Zadnje ažuriranje: 11/27/2025

Znanstvenik Podataka
$168K
Prodaja
$6.7K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Miniso je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $167,969. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Miniso je $87,351.

Ostali resursi

