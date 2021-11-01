Minecraft Plaće

Plaće u Minecraft kreću se od $125,625 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $150,750 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Minecraft . Zadnje ažuriranje: 11/22/2025