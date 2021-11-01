Imenik tvrtki
Minecraft
Minecraft Plaće

Plaće u Minecraft kreću se od $125,625 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $150,750 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Minecraft. Zadnje ažuriranje: 11/22/2025

Prodaja
$151K
Softverski Inženjer
$126K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Minecraft je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $150,750. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Minecraft je $138,188.

