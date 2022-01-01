Imenik tvrtki
MindTickle
MindTickle Plaće

Plaće u MindTickle kreću se od $14,439 ukupne godišnje naknade za Informatičar (IT) na donjoj strani do $153,628 za Tekstopisac na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika MindTickle. Zadnje ažuriranje: 11/27/2025

Softverski Inženjer
Median $46.9K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $79.1K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tekstopisac
$154K
Uspjeh Korisnika
$86.6K
Analitičar Podataka
$29.8K
Ljudski Resursi
$31.6K
Informatičar (IT)
$14.4K
Dizajner Proizvoda
$25.1K
Menadžer Programa
$65.7K
Menadžer Projekta
$89.4K
Operacije Prihoda
$16.3K
Prodaja
$105K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U MindTickle, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u MindTickle je Tekstopisac at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $153,628. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u MindTickle je $65,737.

