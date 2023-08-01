Imenik tvrtki
MindsDB
MindsDB Plaće

Plaće u MindsDB kreću se od $125,134 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $214,200 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika MindsDB. Zadnje ažuriranje: 11/26/2025

Ljudski Resursi
$125K
Softverski Inženjer
$214K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u MindsDB je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $214,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u MindsDB je $169,667.

