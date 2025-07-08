Imenik tvrtki
Mindray
Mindray Plaće

Medijan plaće u Mindray je $31,570 za Prodaja . Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Mindray. Zadnje ažuriranje: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Prodaja
$31.6K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Mindray je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $31,570. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mindray je $31,570.

Ostali resursi

