Mill
Mill Plaće

Plaće u Mill kreću se od $167,160 ukupne godišnje naknade za Menadžer Programa na donjoj strani do $229,500 za Pravni na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Mill. Zadnje ažuriranje: 9/8/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $172K
Pravni
$230K
Strojarki Inženjer
$188K

Menadžer Programa
$167K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Mill je Pravni at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $229,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mill je $180,219.

