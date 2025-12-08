Imenik tvrtki
miHoYo
miHoYo Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in China u miHoYo kreće se od CN¥840K do CN¥1.15M year.

$128K - $151K
China
Koji su karijerni nivoi u miHoYo?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u miHoYo in China ima godišnju ukupnu naknadu od CN¥1,149,541. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u miHoYo za ulogu Dizajner Proizvoda in China je CN¥839,664.

Ostali resursi

