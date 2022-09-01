Direktorij Tvrtki
Midea Group
Midea Group Plaće

Raspon plaća Midea Group je od $25,016 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj projekta na donjem kraju do $251,250 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Midea Group. Zadnje ažurirano: 8/9/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $92K
Analitičar podataka
$49.4K
Financijski analitičar
$54.9K

Industrijski dizajner
$41.9K
Strojarski inženjer
$48.1K
Voditelj proizvoda
$71.4K
Voditelj projekta
$25K
Voditelj softverskog inženjerstva
$251K
Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Midea Group is Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $251,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Midea Group is $52,147.

