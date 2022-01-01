MicroStrategy Plaće

Plaće u MicroStrategy kreću se od $107,100 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $320,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika MicroStrategy . Zadnje ažuriranje: 8/31/2025