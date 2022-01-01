Imenik tvrtki
MicroStrategy Plaće

Plaće u MicroStrategy kreću se od $107,100 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $320,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika MicroStrategy. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Softverski Inženjer
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $320K
Administrativni Asistent
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Poslovni Analitičar
$129K
Znanstvenik Podataka
$225K
Dizajner Proizvoda
$107K
Menadžer Proizvoda
$286K
Menadžer Projekta
$200K
Prodaja
$209K
Prodajni Inženjer
Median $263K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u MicroStrategy je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $320,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u MicroStrategy je $208,950.

