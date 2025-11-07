Imenik tvrtki
Microsoft
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

  • Greater Dallas Area

Microsoft Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće u Greater Dallas Area

Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in Greater Dallas Area u Microsoft ukupno iznosi $332K year za Principal EM. Medijan year paketa naknade in Greater Dallas Area ukupno iznosi $305K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Microsoft. Zadnje ažuriranje: 11/7/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
64
Senior Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal EM
Principal Director of Engineering
$332K
$194K
$82.3K
$56K
66
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
67
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 5 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

Sometimes a 5 year schedule

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)

Sometimes a 5 year schedule

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

Sometimes a 5 year schedule

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Sometimes a 5 year schedule



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Microsoft in Greater Dallas Area ima godišnju ukupnu naknadu od $426,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Microsoft za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Greater Dallas Area je $295,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Microsoft

Povezane tvrtke

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi