Softverski Inženjer naknada in Warsaw Metropolitan Area u Microsoft kreće se od PLN 294K year za 62 do PLN 660K year za 65. Medijan year paketa naknade in Warsaw Metropolitan Area ukupno iznosi PLN 662K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Microsoft. Zadnje ažuriranje: 11/7/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus SDE 59 ( Početni nivo ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- 60 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- SDE II 61 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- 62 PLN 294K PLN 227K PLN 53.6K PLN 13.3K Prikaži 9 više nivoa

Raspored Stjecanja Glavni Alternativni 1 Alternativni 2 Alternativni 3 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 20 % GOD 1 20 % GOD 2 20 % GOD 3 20 % GOD 4 20 % GOD 5 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja: 20 % stječe se u 1st - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 2nd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 3rd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 4th - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 5th - GOD ( 20.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 6.25 % tromjesečno ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno ) Sometimes a 5 year schedule

Koji je raspored sticanja u Microsoft ?

