Microsoft Softverski Inženjer Plaće u Taiwan

Softverski Inženjer naknada in Taiwan u Microsoft kreće se od NT$1.85M year za 59 do NT$4.45M year za 64. Medijan year paketa naknade in Taiwan ukupno iznosi NT$2.73M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Microsoft. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni Alternativni 1 Alternativni 2 Alternativni 3 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 20 % GOD 1 20 % GOD 2 20 % GOD 3 20 % GOD 4 20 % GOD 5 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja: 20 % stječe se u 1st - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 2nd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 3rd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 4th - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 5th - GOD ( 20.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 6.25 % tromjesečno ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno ) Sometimes a 5 year schedule

Koji je raspored sticanja u Microsoft ?

