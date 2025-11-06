Microsoft Softverski Inženjer Plaće u Romania

Softverski Inženjer naknada in Romania u Microsoft kreće se od RON 293K year za 59 do RON 501K year za 64. Medijan year paketa naknade in Romania ukupno iznosi RON 324K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Microsoft. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus SDE 59 ( Početni nivo ) RON 293K RON 195K RON 81.1K RON 17.1K 60 RON 296K RON 188K RON 88.5K RON 19.4K SDE II 61 RON 335K RON 205K RON 98.2K RON 31.8K 62 RON 378K RON 242K RON 85.2K RON 50.9K Prikaži 9 više nivoa

+ RON 1.07M + RON 258K + RON 396K + RON 88.9K + RON 156K + RON 97.8K Don't get lowballed

Najnoviji podnesci plata

​ Filter tablice Pretplati se Dodaj Dodaj komp Dodaj kompenzaciju

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( RON ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus Nema pronađenih plaća Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Zapošljavanje? Stvori interaktivnu ponudu

Raspored Stjecanja Glavni Alternativni 1 Alternativni 2 Alternativni 3 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 20 % GOD 1 20 % GOD 2 20 % GOD 3 20 % GOD 4 20 % GOD 5 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja: 20 % stječe se u 1st - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 2nd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 3rd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 4th - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 5th - GOD ( 20.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 6.25 % tromjesečno ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno ) Sometimes a 5 year schedule

Koji je raspored sticanja u Microsoft ?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude . Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više → Unesite Vašu E-mail Adresu Unesite Vašu E-mail Adresu Pretplatite se Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi Pošaljite novi naziv