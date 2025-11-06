Microsoft Softverski Inženjer Plaće u Kenya

Softverski Inženjer naknada in Kenya u Microsoft kreće se od KES 6.76M year za 59 do KES 11M year za 63. Medijan year paketa naknade in Kenya ukupno iznosi KES 8.07M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Microsoft. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus SDE 59 ( Početni nivo ) KES 6.76M KES 5.94M KES 265K KES 555K 60 KES 8.34M KES 7M KES 972K KES 372K SDE II 61 KES 8.23M KES 6.97M KES 630K KES 630K 62 KES 10.54M KES 8.35M KES 1.38M KES 819K Prikaži 9 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( KES ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus Nema pronađenih plaća

Raspored Stjecanja Glavni Alternativni 1 Alternativni 2 Alternativni 3 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 20 % GOD 1 20 % GOD 2 20 % GOD 3 20 % GOD 4 20 % GOD 5 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja: 20 % stječe se u 1st - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 2nd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 3rd - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 4th - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 5th - GOD ( 20.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 6.25 % tromjesečno ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno ) Sometimes a 5 year schedule

Koji je raspored sticanja u Microsoft ?

