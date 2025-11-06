Imenik tvrtki
Microsoft
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Ireland

Microsoft Softverski Inženjer Plaće u Ireland

Softverski Inženjer naknada in Ireland u Microsoft kreće se od €63.6K year za 59 do €183K year za 65. Medijan year paketa naknade in Ireland ukupno iznosi €131K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Microsoft. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
SDE
59(Početni nivo)
€63.6K
€57.1K
€4.6K
€1.9K
60
€76.8K
€62K
€9.6K
€5.2K
SDE II
61
€103K
€77.5K
€17.4K
€7.8K
62
€118K
€90.9K
€18.8K
€8.3K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

Sometimes a 5 year schedule

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)

Sometimes a 5 year schedule

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

Sometimes a 5 year schedule

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Sometimes a 5 year schedule



Uključeni nazivi

iOS inženjer

Frontend softverski inženjer

Inženjer strojnog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Sigurnosni softverski inženjer

DevOps inženjer

Inženjer pouzdanosti stranice

Kripto inženjer

Softverski inženjer virtualne stvarnosti

Sistemski inženjer

Softverski inženjer video igara

Advokat developera

Znanstvenik istraživač

AI istraživač

AI inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Microsoft in Ireland ima godišnju ukupnu naknadu od €193,354. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Microsoft za ulogu Softverski Inženjer in Ireland je €141,349.

Ostali resursi