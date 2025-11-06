Softverski Inženjer naknada in Greater Chicago Area u Microsoft kreće se od $161K year za 59 do $298K year za 65. Medijan year paketa naknade in Greater Chicago Area ukupno iznosi $201K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Microsoft. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
SDE
$161K
$120K
$28.1K
$13K
60
$178K
$128K
$32.2K
$17.3K
SDE II
$194K
$142K
$38.2K
$13.3K
62
$196K
$155K
$29.4K
$11.9K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
20%
GOD 1
20%
GOD 2
20%
GOD 3
20%
GOD 4
20%
GOD 5
U Microsoft, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:
20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
Uključeni naziviPošaljite novi naziv
iOS inženjer
Frontend softverski inženjer
Inženjer strojnog učenja
Backend softverski inženjer
Full-Stack softverski inženjer
Mrežni inženjer
Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)
Inženjer podataka
Produkcijski softverski inženjer
Sigurnosni softverski inženjer
DevOps inženjer
Inženjer pouzdanosti stranice
Kripto inženjer
Softverski inženjer virtualne stvarnosti
Sistemski inženjer
Softverski inženjer video igara
Advokat developera
Znanstvenik istraživač
AI istraživač
AI inženjer