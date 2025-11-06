Microsoft Softverski Inženjer Plaće u Greater Cairo

Softverski Inženjer naknada in Greater Cairo u Microsoft kreće se od EGP 1.12M year za 59 do EGP 1.94M year za 63. Medijan year paketa naknade in Greater Cairo ukupno iznosi EGP 1.23M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Microsoft. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus SDE 59 ( Početni nivo ) EGP 1.12M EGP 715K EGP 406K EGP 0 60 EGP 1.13M EGP 701K EGP 383K EGP 42.5K SDE II 61 EGP 1.21M EGP 675K EGP 529K EGP 3.6K 62 EGP 1.67M EGP 700K EGP 849K EGP 119K Prikaži 9 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje )

Sometimes a 5 year schedule

U Microsoft, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja: 20 % stječe se u 1st - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 5th - GOD ( 20.00 % godišnje )

Sometimes a 5 year schedule

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

Sometimes a 5 year schedule

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

Sometimes a 5 year schedule

Koji je raspored sticanja u Microsoft ?

