Softverski Inženjer naknada in Denmark u Microsoft kreće se od DKK 605K year za 59 do DKK 1.72M year za 65. Medijan year paketa naknade in Denmark ukupno iznosi DKK 1.16M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Microsoft. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
SDE
DKK 605K
DKK 524K
DKK 43.6K
DKK 37.1K
60
DKK 724K
DKK 590K
DKK 86.3K
DKK 47.1K
SDE II
DKK 797K
DKK 642K
DKK 85.6K
DKK 69.4K
62
DKK 890K
DKK 671K
DKK 134K
DKK 84.1K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
Sometimes a 5 year schedule
20%
GOD 1
20%
GOD 2
20%
GOD 3
20%
GOD 4
20%
GOD 5
U Microsoft, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:
20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)
Sometimes a 5 year schedule
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
Sometimes a 5 year schedule
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
Sometimes a 5 year schedule
Uključeni nazivi
iOS inženjer
Frontend softverski inženjer
Inženjer strojnog učenja
Backend softverski inženjer
Full-Stack softverski inženjer
Mrežni inženjer
Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)
Inženjer podataka
Produkcijski softverski inženjer
Sigurnosni softverski inženjer
DevOps inženjer
Inženjer pouzdanosti stranice
Kripto inženjer
Softverski inženjer virtualne stvarnosti
Sistemski inženjer
Softverski inženjer video igara
Advokat developera
Znanstvenik istraživač
AI istraživač
AI inženjer