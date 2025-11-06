Microsoft Softverski Inženjer Plaće u Denmark

Softverski Inženjer naknada in Denmark u Microsoft kreće se od DKK 605K year za 59 do DKK 1.72M year za 65. Medijan year paketa naknade in Denmark ukupno iznosi DKK 1.16M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Microsoft. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus SDE 59 ( Početni nivo ) DKK 605K DKK 524K DKK 43.6K DKK 37.1K 60 DKK 724K DKK 590K DKK 86.3K DKK 47.1K SDE II 61 DKK 797K DKK 642K DKK 85.6K DKK 69.4K 62 DKK 890K DKK 671K DKK 134K DKK 84.1K Prikaži 9 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni Alternativni 1 Alternativni 2 Alternativni 3 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 20 % GOD 1 20 % GOD 2 20 % GOD 3 20 % GOD 4 20 % GOD 5 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja: 20 % stječe se u 1st - GOD ( 20.00 % godišnje )

20 % stječe se u 5th - GOD ( 20.00 % godišnje ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 6.25 % tromjesečno ) Sometimes a 5 year schedule 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

Koji je raspored sticanja u Microsoft ?

