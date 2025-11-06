Imenik tvrtki
Microsoft Softverski Inženjer Plaće u Chile

Softverski Inženjer naknada in Chile u Microsoft kreće se od CLP 90.78M year za 61 do CLP 102.82M year za 63. Medijan year paketa naknade in Chile ukupno iznosi CLP 88.99M.

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
SDE
59(Početni nivo)
CLP --
CLP --
CLP --
CLP --
60
CLP --
CLP --
CLP --
CLP --
SDE II
61
CLP 90.78M
CLP 59.57M
CLP 17.05M
CLP 14.16M
62
CLP 86.58M
CLP 60.7M
CLP 19.63M
CLP 6.25M
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

Sometimes a 5 year schedule

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)

Sometimes a 5 year schedule

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

Sometimes a 5 year schedule

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Sometimes a 5 year schedule



Uključeni nazivi

iOS inženjer

Frontend softverski inženjer

Inženjer strojnog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Sigurnosni softverski inženjer

DevOps inženjer

Inženjer pouzdanosti stranice

Kripto inženjer

Softverski inženjer virtualne stvarnosti

Sistemski inženjer

Softverski inženjer video igara

Advokat developera

Znanstvenik istraživač

AI istraživač

AI inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Microsoft in Chile ima godišnju ukupnu naknadu od CLP 111,414,764. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Microsoft za ulogu Softverski Inženjer in Chile je CLP 85,560,030.

