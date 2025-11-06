Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Prodaja

  • Sve Prodaja plaće

  • Prague Metropolitan Area

Microsoft Prodaja Plaće u Prague Metropolitan Area

Prodaja naknada in Prague Metropolitan Area u Microsoft kreće se od CZK 2.27M year za 60 do CZK 2.41M year za 61. Medijan year paketa naknade in Prague Metropolitan Area ukupno iznosi CZK 2.32M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Microsoft. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
59
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
60
CZK 1.86M
CZK 1.28M
CZK 227K
CZK 362K
61
CZK 2.02M
CZK 1.41M
CZK 221K
CZK 391K
62
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Uključeni nazivi

Terenski prodajni predstavnik

Menadžer terenske prodaje

Izvršni direktor računa

Menadžer računa

Inženjer uspjeha kupaca

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u Microsoft in Prague Metropolitan Area ima godišnju ukupnu naknadu od CZK 3,257,976. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Microsoft za ulogu Prodaja in Prague Metropolitan Area je CZK 1,954,875.

