Prodaja naknada in Prague Metropolitan Area u Microsoft kreće se od CZK 2.27M year za 60 do CZK 2.41M year za 61. Medijan year paketa naknade in Prague Metropolitan Area ukupno iznosi CZK 2.32M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Microsoft. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
59
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
60
CZK 1.86M
CZK 1.28M
CZK 227K
CZK 362K
61
CZK 2.02M
CZK 1.41M
CZK 221K
CZK 391K
62
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
Sometimes a 5 year schedule
20%
GOD 1
20%
GOD 2
20%
GOD 3
20%
GOD 4
20%
GOD 5
U Microsoft, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:
20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)
Sometimes a 5 year schedule
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
Sometimes a 5 year schedule
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
Sometimes a 5 year schedule
