Microsoft Prodaja Plaće u Munich Metro Region

Prodaja naknada in Munich Metro Region u Microsoft kreće se od €131K year za 60 do €250K year za 64. Medijan year paketa naknade in Munich Metro Region ukupno iznosi €135K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Microsoft. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
59
€ --
€ --
€ --
€ --
60
€116K
€80.6K
€7.6K
€28.2K
61
€124K
€82K
€19.9K
€22.3K
62
€173K
€108K
€23.4K
€41.4K
Microsoft logo
+€210K
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€77.9K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.3K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

Sometimes a 5 year schedule

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)

Sometimes a 5 year schedule

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

Sometimes a 5 year schedule

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Microsoft, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Sometimes a 5 year schedule



Terenski prodajni predstavnik

Menadžer terenske prodaje

Izvršni direktor računa

Menadžer računa

Inženjer uspjeha kupaca

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u Microsoft in Munich Metro Region ima godišnju ukupnu naknadu od €249,871. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Microsoft za ulogu Prodaja in Munich Metro Region je €144,632.

